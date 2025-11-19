الإحصاءات: أكثر من 4.7 مليون طفل في المملكة

الوكيل الإخباري- أظهرت التقديرات السكانية في دائرة الإحصاءات العامة لعام 2024، أن نحو 4.7 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة يعيشون في المملكة، يشكلون 40 بالمئة من إجمالي السكان، منهم 48.6 بالمئة من الإناث و51.4 بالمئة من الذكور.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للدائرة اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف غدا الخميس، أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023، أن نسبة الأطفال دون سن الخامسة الذين سجلت ولاداتهم لدى الأحوال المدنية 99.7 بالمئة، ومن يعيشون في أسرة مع كلا الوالدين 91.9 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة يعيشون مع أحد الوالدين أو كلاهما متوفيان.



وعكست نتائج المسح، تحسنا ملموسا في صحة الأطفال والأمهات في الأردن، إذ أن 97 بالمئة من النساء الحوامل تلقين رعاية قبل الولادة من قبل متخصص صحي، وانخفض معدل وفيات حديثي الولادة من 14 وفاة لكل 1000 مولود حي في عام 2012 إلى 9 وفيات في عام 2023، كما انخفض معدل وفيات الأطفال الرضع من17 وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2012 إلى 14 وفاة عام 2023، إلى جانب انخفاض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 21 مولود حي عام 2012 إلى 15 وفاة لكل 1000 مولود حي عام 2023.



وبحسب البيان، بينت النتائج أن 15 بالمئة من المواليد وُلدوا بوزن منخفض (أقل من 2.5 كغم) في عام 2023 مقارنة مع 16.7 بالمئة في عام 2017-2018، كما انخفضت نسبة تقزم الأطفال دون الخامسة من 12 بالمئة في عام 2002 إلى 8 بالمئة في عام 2023.



وبلغ معدل انتشار سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة 11.1 بالمئة لعام 2023، فيما وصل معدل انتشار الهزال بين الأطفال دون سن الخامسة إلى 2.3 بالمئة لعام 2023، كما بلغ معدل انتشار الوزن الزائد بين الأطفال دون سن الخامسة 8.8 بالمئة لعام 2023.



وفقا للبيان، حقق الأردن تقدماً واضحاً في مؤشرات التعليم إذ ارتفع معدل الالتحاق في رياض الأطفال من 36.9 بالمئة في العام الدراسي 2021-2022 إلى 39.2 بالمئة في عام 2024-2023، كما ارتفع معدل الالتحاق في المرحلة الأساسية من 94.5 بالمئة في العام الدراسي 2021-2022 إلى 94.9 بالمئة في عام 2023-2024، أما المرحلة الثانوية، فارتفع معدل الالتحاق من 77.0 بالمئة في العام الدراسي 2021-2022 إلى 77.9 بالمئة في عام 2023-2024.



وأشارت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 إلى أن نسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 24-59 شهراً ويسيرون على المسار الصحيح من حيث النمو في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية الاجتماعية والنفسية بلغ حوالي 84 بالمئة، ونسبة الإناث 85.9 بالمئة مقابل 82.4 بالمئة للذكور .