الجامعة الهاشمية تتقدم 164 مرتبة عالميًا في تصنيف QS للاستدامة

وجاء أداء الجامعة في المجالات الثلاثة الرئيسة للتصنيف على نحو متقدم، حيث حلّت في المركز 700 عالميًّا مجال الحوكمة Governance في موقع متقدم بين الجامعات العالمية المرموقة، كما تقدمت في مجال الأثر البيئي Environmental Impact إلى المرتبة 629 عالميًّا، وحلت في مجال الأثر الاجتماعي Social Impact في المرتبة 914 عالميًّا.
وقالت الجامعة إن هذا الإنجاز يؤكد من جديد مسار الجامعة التصاعدي وتطورها المستمرّ في أدائها في مجالات الاستدامة، والحوكمة، والمسؤوليّة المجتمعيّة والبيئيّة مما يرسخ مكانتها ضمن الجامعات الرائدة في هذه المجالات الحيوية التي تتوافق والرؤى الوطنية في التحديث والتطوير والاستدامة.
وبينت أن هذه النتائج تظهر استمرار الجامعة الهاشمية في تنفيذ خطتها الاستراتيجية القائمة على نهج مؤسسي متكامل يعزّز ثقافة الاستدامة، ويُطوّر منظومة الحاكمية بما يتوافق مع أعلى المعايير والممارسات العالمية، بما يُسهم في ترسيخ مكانتها الإقليميّة والدوليّة ضمن الجامعات الأكثر تقدّمًا واستدامة.
