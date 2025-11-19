وزير النقل يبحث تعزيز العمل البحري خلال لقاء مع نقابة ملاحة الأردن

وأكد الوزير القطامين خلال اللقاء على أهمية نقابة الملاحة ودورها المحوري في سير العمل البحري، مشددا على ضرورة العمل المستمر والتعاون لتذليل أي تحديات أو مشكلات قد تواجه هذا القطاع الحيوي.
وأشار الوزير إلى ضرورة المزيد من التطور والتكاتف لتعزيز العمل البحري في ظل استقرار المنطقة مقارنة بالماضي، ما يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل للأردنيين، مع التأكيد على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الجهات المانحة، إضافة إلى العمل على مشاريع ريادية تسهم في تطوير القطاع البحري.
وشدد الوزير على أن تعزيز العمل البحري يمثل أحد أولويات وزارة النقل، بما يضمن استدامة النشاط البحري ورفع كفاءته بما يتماشى مع المعايير العالمية.
من جانبه، أثنى نقيب ملاحة الأردن زيد الكلادة على جهود وزارة النقل والهيئة البحرية التابعة لها والتعاون المستمر في تعزيز العمل البحري في الأردن وتطويره بما يخدم مصالح القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي