الجمعة 2025-11-21 03:54 م
 

وزير النقل يبحث تعزيز العمل البحري خلال لقاء مع نقابة ملاحة الأردن

الأربعاء، 19-11-2025 05:17 م
الوكيل الإخباري-  التقى وزير النقل الدكتور نضال القطامين، رئيس وأعضاء نقابة ملاحة الأردن، بحضور الأمين العام فارس ابو دية، حيث جاء اللقاء لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع البحري في الأردن وسبل تعزيز العمل البحري ومواكبة التطورات العالمية.اضافة اعلان


وأكد الوزير القطامين خلال اللقاء على أهمية نقابة الملاحة ودورها المحوري في سير العمل البحري، مشددا على ضرورة العمل المستمر والتعاون لتذليل أي تحديات أو مشكلات قد تواجه هذا القطاع الحيوي.

وأشار الوزير إلى ضرورة المزيد من التطور والتكاتف لتعزيز العمل البحري في ظل استقرار المنطقة مقارنة بالماضي، ما يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل للأردنيين، مع التأكيد على أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الجهات المانحة، إضافة إلى العمل على مشاريع ريادية تسهم في تطوير القطاع البحري.

وشدد الوزير على أن تعزيز العمل البحري يمثل أحد أولويات وزارة النقل، بما يضمن استدامة النشاط البحري ورفع كفاءته بما يتماشى مع المعايير العالمية.

من جانبه، أثنى نقيب ملاحة الأردن زيد الكلادة على جهود وزارة النقل والهيئة البحرية التابعة لها والتعاون المستمر في تعزيز العمل البحري في الأردن وتطويره بما يخدم مصالح القطاع.
 
 
