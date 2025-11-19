الحرس الملكي الخاص يفوز ببطولة "الخنساء 2" للرماية

وقالت مديرة إدارة شؤون المرأة العسكرية إن "هذه المسابقة تأتي في صميم جهود القوات المسلحة الأردنية الساعية إلى تمكين المرأة وإبراز قدراتها في مختلف الميادين، لنترجم على أرض الواقع مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي نعمل جاهدين على ترسيخها"، مشيرةً إلى أن المسابقة تُجسّد مدى التقدم والتطور في تدريب وتأهيل المرأة العسكرية، المتمثل بدقة التخطيط، وضبط الأعصاب، والثقة بالنفس التي تتميز بها المرأة العسكرية الأردنية.
من جانبها، قالت نائب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة منال بنكيران: "إن التزام الأردن بتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1325 ليس مجرد التزام دولي، بل هو نهج وطني راسخ يعكس رؤية قيادته الحكيمة وجهود مؤسساته، وإيمانها بأن مشاركة المرأة في الأمن والسلام عنصر أساسي في قوة المجتمع والدولة".
واشتملت المسابقة على عرض موسيقي نفذته منتسبات قيادة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، إضافة إلى مسابقات رماية المسدس وبندقية M4 من أوضاع الثبات والحركة، فضلاً عن فقرات شعرية متنوعة.
وفي ختام الفعالية، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية والملحقين العسكريين، سلّم المساعد للإدارة والقوى البشرية الكأس للفريق الفائز، حيث حصد فريق الحرس الملكي الخاص المركز الأول.
