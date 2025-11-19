مذكرة تفاهم بين "الاستهلاكية العسكرية" وجمعية مرضى السيلياك الخيرية

ووقّع المذكرة عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد، وعن الجمعية رئيستها عابدة القيسي.
وأعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها للقوات المسلحة الأردنية لاهتمامها بتوفير احتياجات مرضى السيلياك، وسهولة حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الخاصة بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مؤكدة أن المؤسسات العسكرية الأردنية تمثل نموذجاً في الاهتمام بالملفات الإنسانية ودعمها.
