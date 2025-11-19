الجمعة 2025-11-21 03:52 م
 

مذكرة تفاهم بين "الاستهلاكية العسكرية" وجمعية مرضى السيلياك الخيرية

الأربعاء، 19-11-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري- وقّعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وجمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة مصابي السيلياك في المملكة، لتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين والذي يعد علاج وحيد لحالتهم المرضية في فروع وأسواق المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

ووقّع المذكرة عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد، وعن الجمعية رئيستها عابدة القيسي.


وأعربت الجمعية عن شكرها وتقديرها للقوات المسلحة الأردنية لاهتمامها بتوفير احتياجات مرضى السيلياك، وسهولة حصولهم على احتياجاتهم الغذائية الخاصة بأسعار مناسبة وبجودة عالية، مؤكدة أن المؤسسات العسكرية الأردنية تمثل نموذجاً في الاهتمام بالملفات الإنسانية ودعمها.

 
 
