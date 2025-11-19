مذكرة تفاهم بين "الاستهلاكية العسكرية" وجمعية مرضى السيلياك الخيرية

الوكيل الإخباري- وقّعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية وجمعية رعاية مرضى السيلياك الخيرية، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى خدمة مصابي السيلياك في المملكة، لتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الغلوتين والذي يعد علاج وحيد لحالتهم المرضية في فروع وأسواق المؤسسة المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

ووقّع المذكرة عن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية مديرها العام العميد محمد الحديد، وعن الجمعية رئيستها عابدة القيسي.