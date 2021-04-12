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الإثنين، 12-04-2021 07:54 م

الرئيس العراقي يصدر مرسوم الانتخابات المبكرة

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الرئيس العراقي خلال إصدار مرسوم الانتخابات


الوكيل الإخباري - أصدر الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الاثنين مرسوما جمهوريا بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل.

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وقال خلال كلمة له أثناء توقيع المرسوم، إن "الانتخابات مهمة ومفصلية وتأسيسية وتأتي بعد حراك شعبي ناهض يطالب بالإصلاح وتصحيح المسارات، لذا فإن تأمين حق العراقيين باختيار ممثليهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز وسرقة أصواتهم يمثل ضرورة قصوى".

وأضاف، أن "مؤسسات الدولة المعنية وبعد إصدار المرسوم الجمهوري، مدعوة إلى الإسراع في تحقيق متطلبات إجراء انتخابات نزيهة في مختلف مراحل إجرائها، وبما يزيل الهواجس والشكوك التي كانت سببا رئيسيا في عزوف قطاع ليس بالقليل من المواطنين عن الانتخابات السابقة".


وشدد صالح على "ضرورة العمل والتنسيق الفاعل والجاد بين الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لتأمين الرقابة الأممية وضمان نزاهة العملية الانتخابية بما يساهم في نجاحها، وبما يضمن السيادة واحترام القرار المستقل للعراقيين".


ودعا إلى الاستعداد للانتخابات والمشاركة الجادة فيها والتعبير عن الإرادة الحرة، وأكد أن "العراقيين يثبتون أنهم شعب نابض بالحياة وقادر على إنفاذ إرادته، ومن أجل ذلك لا بد من تهيئة المناخ السياسي المطلوب لرفع المعاناة وتحقيق العدالة في اختيار سلطات تشريعية وتنفيذية قوية وقادرة على صيانة السيادة وحفظ الدولة وهيبتها وترسيخ العدالة بين المواطنين".

 

وحددت الحكومة العراقية السادس من يونيو المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، لكنها أجلته إلى العاشر من أكتوبر من ذات العام.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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