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الأحد، 22-11-2020 01:20 م

بالنسبة للكلفة والوقت

السعودية.. تعديل كلفة تأشيرات الزيارة والحج والمرور

كعبة
الكعبة المشرفة - أرشيفية


الوكيل الإخباري - وافق مجلس الوزراء السعودي على تعديل فقرة من جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور، سواء برا، أو بحرا، أو جوا، بالنسبة للكلفة والوقت، وفق صحيفة "أم القرى" السعودية الرسمية.

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وأشارت، الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن مجلس الوزراء قرر الموافقة على تعديل الفقرة الثالثة من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، لتكون بالنص الآتي:


ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 96 ساعة، ومدة الإقامة 96 ساعة، الرسم الخاص بها 300 ريال.

ـ تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.

 

ويأتي ذلك في إطار تحسين وتطوير ما يتعلق بتأشيرات الدخول للمملكة العربية السعودية ، حيث يقضي التعديل الجديد بمنح تأشيرة لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، أو تأشيرة لمدة 4 أيام برسم 300 ريال.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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