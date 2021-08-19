الشرطة الأميركية تعلن حقيقية القنبلة في أكثر مناطق نيويورك

الوكيل الاخباري - بعد ساعات عصيبة، أعلنت الشرطة الأميركية عن "سلامة" أكثر مناطق نيويورك ازدحاما، بعد اشتباه بوجود قنبلة.

اضافة اعلان



وسُمح للأشخاص بالعودة إلى ميدان "تايمز سكوير" الشهير وسط نيويورك، الخميس، بعد أن حققت الشرطة في تقرير عن طرد مشبوه.



وطلبت شرطة نيويورك من الناس تجنب الشوارع الغربية لمانهاتن، بعد الإبلاغ عن طرد مشبوه في الساعة 12:13 ظهرا.



واستجابت وحدة خدمة الطوارئ في شرطة نيويورك ووحدة فرقة المتفجرات، قبل أن تعلن الشرطة عن إعادة فتح المنطقة بعد الإعلان بساعة.



وأكد حساب المنطقة الجنوبية من مانهاتن، المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في نيويورك، أنه تم السيطرة على الأمر.



وكتب الحساب: "عادت الظروف في منطقة تايمز سكوير إلى طبيعتها. استؤنفت حركة مرور السيارات والمشاة. شكرا لكم".