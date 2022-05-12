الصين: تضرر اكثر من 27 ألف شخص جراء العواصف المطرية

الوكيل الاخباري- قالت مديرية إدارة الطوارئ بان 27 ألف شخص في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم بجنوبي الصين، تضرروا من تساقط الأمطار الغزيرة التي بدأت في الثامن أيار الحالي وما زالت مستمرة ، حيث تسبب تساقط الأمطار بفيضانات في 22 محافظة في المنطقة، وأثرت على أكثر من 27 ألف شخص.

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ووصلت مساحة الأراضي المزروعة بالمحاصيل المتضررة إلى 2392 هكتارا، ما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 104 ملايين يوان (حوالي 15.4 مليون دولار أمريكي).



وعززت مقرات المنطقة للسيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف إجراءات التحكم في الفيضان، وبعثت مجموعات عمل إلى المناطق المنكوبة لتوجيه أعمال السيطرة والإنقاذ.



على صعيد متصل ، أطلق المقر الوطني لمكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف في الصين، استجابة طارئة من المستوى الثالث للسيطرة على الفيضانات، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة في بعض المناطق الجنوبية من البلاد.



وثمة توقعات بأن تضرب الأمطار الغزيرة أجزاء من مقاطعات قوانغدونغ، فوجيان، قويتشو يوننان، فضلا عن منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ، خلال الـ 24 ساعة القادمة، ما دفع هيئة الأرصاد الجوية بالبلاد إلى تجديد إنذار باللون الأصفر من العواصف الممطرة.



الى ذلك، أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية ووزارة الموارد المائية إنذارا باللون البرتقالي بشأن السيول الجبلية.



وتم إرسال فرق إلى قوانغدونغ وقوانغشي لتوجيه تنفيذ الإجراءات الوقائية، بما فيها مراقبة الكوارث، وتسيير دوريات في السدود والخزانات، ومنع الفيضانات.

ويوجد في الصين نظام استجابة للطوارئ لمواجهة الفيضانات مؤلف من أربعة مستويات، يمثل المستوى الأول درجة الأكثر خطورة.

بترا