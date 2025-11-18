الثلاثاء 2025-11-18 11:59 ص
 

تعيين البلجيكي ديكرو مديرا للبرنامج الأممي الإنمائي

ألكسندر ديكرو
ألكسندر ديكرو
 
الثلاثاء، 18-11-2025 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   عينت الأمم المتحدة الليلة الماضية ألكسندر ديكرو من بلجيكا، مديرا جديدا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلفا للألماني أتشيم شتاينر.

وطلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد مشاورات مع المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من رئيس الجمعية العامة أن تقوم الجمعية العامة بتأكيد تعيين ديكرو لمدة أربع سنوات.

 
 
