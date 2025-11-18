تعيين البلجيكي ديكرو مديرا للبرنامج الأممي الإنمائي

وطلب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعد مشاورات مع المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من رئيس الجمعية العامة أن تقوم الجمعية العامة بتأكيد تعيين ديكرو لمدة أربع سنوات.
