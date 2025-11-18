تعيين البلجيكي ديكرو مديرا للبرنامج الأممي الإنمائي

الوكيل الإخباري- عينت الأمم المتحدة الليلة الماضية ألكسندر ديكرو من بلجيكا، مديرا جديدا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلفا للألماني أتشيم شتاينر.

