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الجمعة، 07-05-2021 03:34 م

العراق.. إخلاء قرية جراء العمليات العسكرية التركية

اخلاء
من المصدر


الوكيل الإخباري - قام سكان قرية كيستا التابعة لقضاء العمادية بمحافظة دهوك العراقية، بإخلاء قريتهم بالكامل، بسبب العملية العسكرية التي تشنها قوات الجيش التركي على القرية منذ أيام.

وحسب شبكة "رووداو" الإعلامية، تركت 31 عائلة كردية تسكن في قرية كيستا، منازلها، بسبب عمليات القصف التي يشنها الجيش التركي على المنطقة، لتخلو القرية بالكامل من سكانها.

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وبسبب زيادة الاحتمال بشن الهجمات التركية ليلا، يقوم سكان المنطقة بترك قريتهم وإخلائها صباحا، في حين كشف مختار قرية كيستة، محمود كيستيي، أن "تلك المناطق التي يقصفها الجيش التركي لا تحوي أي نقاط حدودية ولا قوات أمن وبيشمركة".


وأشار مختار قرية كيستا، إلى وجود قرابة 10 قرى تابعة لمنطقة برواري العليا، تقع خلف نقاط ومراكز حرس الحدود، داعيا حكومة إقليم كردستان إلى حمايتها.
أحد سكان القرية، قال لشبكة "رووداو" الإعلامية: "تشردنا بسبب الهجمات التركية ولا نعرف إلى أين نتوجه".


وأكد حميد محمد، وهو أحد سكان قرية كيستا، لشبكة "رووداو": "تركت الـ 32 عائلة القاطنة في القرية، منازلها، وأخليت القرية بالكامل".


وقامت قوات الجيش التركي بإنشاء سبع نقاط عسكرية في قرى منطقة برواري العليا التابعة لمحافظة دهوك، حتى الآن.


من جانبه، ذكر عضو برلمان إقليم كردستان، ريفينك هروري، أنه "وقبل بدء العملية العسكرية التركية، كانت توجد 36 نقطة عسكرية و6 مراكز تركية على حدود محافظة دهوك، أما الآن فأصبحت 43 نقطة عسكرية".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 




 




 

 


 

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