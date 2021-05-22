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السبت، 22-05-2021 11:53 ص

الكونغو: اختبار لقاح فيكتور ضد فيروس إيبولا

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الوكيل الإخباري- قال رينات ماكسيوتوف مدير عام مركز "فيكتور" للفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، إن اختبار اللقاح الببتيدي الذي صممه المركز ضد فيروس إيبولا، سيبدأ في الكونغو.

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وأضاف الخبير الروسي: "في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تبدأ حاليا دراسات واختبارات للقاح الببتيدي التي تم سابقا تصميمه على قاعدة منصتنا التكنولوجية الخاصة بتطوير هذه اللقاحات ضد المرض الذي يسببه فيروس إيبولا".


وأوضح ماكسيوتوف أنه تم تصميم هذا اللقاح في عام 2014، بعد تفشي المرض وتم تسجيله رسميا في عام 2018، بعد جميع مراحل التجارب قبل السريرية والسريرية.


وقال: "في الوقت الحالي تبدأ عمليات اختباره ودراسته على أرض الوقع، في البلد الذي يتفشى فيه هذا المرض الخطير بشكل دوري".


المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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