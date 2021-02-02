الكويت.. الحبس لمرشح برلماني وزوجته بتهمة شراء الأصوات

الوكيل الإخباري - قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بحبس مرشح في انتخابات مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر الماضي، وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة شراء الأصوات.



وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب 4 مواطنات أخريات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتا المتهم الأول في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي.

اضافة اعلان



وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020.



المصدر : روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



