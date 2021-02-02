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الثلاثاء، 02-02-2021 04:36 م

لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ

الكويت.. الحبس لمرشح برلماني وزوجته بتهمة شراء الأصوات

كويت
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قضت محكمة الجنايات الكويتية، الثلاثاء، بحبس مرشح في انتخابات مجلس الأمة التي جرت في ديسمبر الماضي، وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بتهمة شراء الأصوات.

وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب 4 مواطنات أخريات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتا المتهم الأول في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي.

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وضبطت الأجهزة الأمنية الكويتية في سبتمبر الماضي، شبكة نسائية تدير عملية شراء أصوات لصالح أحد المواطنين المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، في الدائرة الرابعة، والتي جرت في نوفمبر 2020.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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