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الأربعاء، 05-05-2021 01:58 م

ايران تحدد شروط التسجيل في الانتخابات الرئاسية

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الوكيل الاخباري - أصدر مجلس صيانة الدستور الإيراني، المعني بالإشراف على الانتخابات في ايران ، بيانا حدد فيه شروط من يمكنه الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو المقبل.

وأشار مجلس صيانة الدستور إلى أن شروط الترشح والتسجيل في الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي التالية:

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- أن يكون العمر بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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