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السبت، 01-04-2023 10:03 م

باكستان : مقتل 4 جنود في هجوم مسلح على الحدود مع إيران

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الوكيل الاخباري - لقي 4 جنود من الجيش الباكستاني مصرعهم، اليوم السبت، بعد أن هاجمت مجموعة من المسلحين من الجانب الإيراني دورية حدودية روتينية لقوات الأمن الباكستانية العاملة على طول الحدود الباكستانية الإيرانية في قطاع جالغاي، منطقة كيش.

ووفقاً لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، قالت العلاقات العامة للخدمات الداخلية، إن الحكومة أجرت اتصالات مع الجانب الإيراني لاتخاذ إجراءات فعالة، ضد الإرهابيين الذين يعملون على الجانب الإيراني من الحدود . 

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