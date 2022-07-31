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الأحد، 31-07-2022 11:39 ص

بايدن يعلق على إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية

بايدن 2


الوكيل الإخباري - نشر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مقطع فيديو علق فيه على تجدد ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا الخاص به إيجابية، مؤكدًا أنه سيعمل من المنزل على مدار اليومين المقبلين.

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وظهر بايدن في المقطع برفقة كلبه "كوماندر" وقال: "مرحبا يا رفاق هذا جو بايدن... لقد ظهرت نتيجة فحصي إيجابية".


وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا: "سأعمل من المنزل على مدار الأيام القليلة المقبلة، وأشعر أنني في حالة جيدة وكل شيء على ما يرام"، حسب قوله.


وكانت قد ظهرت اختبارات الرئيس جو بايدن لفيروس كورونا إيجابية مرة أخرى صباح السبت، وفقًا لرسالة من الطبيب الرئاسي الدكتور كيفين أوكونور، فيما يُرجح أنه "انتعاش" إيجابي لـ كوفيد-19 يلاحظ الطبيب أنه "لوحظ في نسبة صغيرة من المرضى الذين عُولجوا بباكسلوفيد".

 

CNN


 




 

 


 

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