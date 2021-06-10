بولندا: اعتقال رجل بتهمة التجسس لصالح روسيا

الوكيل الإخباري- أفادت النيابة العامة البولندية بأن وكالة الأمن الداخلي البولندية اعتقلت المواطن يانوش أن بتهمة التجسس لصالح روسيا.

اضافة اعلان



وجاء في بيان صدر عن الوكالة، اليوم الخميس "وجد المدعي العام أثناء التحقيق أن المشتبه به كان يعمل لصالح روسيا، وقام بتنشيط أعماله بعد احتجاز شريكه بتهمة التجسس. وحاول يانوش أن بطلب من موظفي الاستخبارات الروسية إقامة اتصال مع السياسيين البولنديين والغربيين، بمن فيهم العاملين في البرلمان الأوروبي".





وأضاف البيان أن المشتبه به قام بأعماله في أراضي بولندا والاتحاد الأوروبي والدول الأخرى، الأمر الذي كان جزء من مشاريع الدعاية والتضليل الروسية الهادفة إلى إضعاف مواقع بولندا في الاتحاد الأوروبي وعلى الساحة الدولية".

وأفاد أيضا بأن احتجاز المشتبه به تم في 31 مايو الماضي، وأن أفراد الأمن عثروا على مبلغ ضخم يقدر بأكثر من 300 ألف زلوتي، أي ما يعادل نحو 84 ألف دولار أثناء عملية تفتيش شقته وعلى العديد من ناقلات المعلومات.

وأصدرت محكمة بولندية قرارا باعتقال يانوش أن لمدة 3 أشهر، حيث يواجه تهمة تصل عقوبتها إلى 10 سنوات في السجن.



المصدر- روسيا اليوم

