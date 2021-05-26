بيلاروسيا: كشف هدف الاستراتيجيين الغربيين

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن قناة متطرفة في "تلغرام" تم تأسيسها أثناء الاحتجاجات في بيلاروس تعمل حاليا ضد روسيا وتظهر بذلك الهدف الحقيقي للاستراتيجيين الغربيين.

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وقال لوكاشينكو خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء: "يتم البحث عن نقاط ضعف جديدة، وإنه موجه ليس فقط لنا. إننا ميدان تجربة بالنسبة لهم، قبل توجههم إلى الشرق. وسيتوجهون الإستراتيجيون إلى هناك بعد إجراء تجربة عندنا. وأشار إلى أن هناك قناة متطرفة تم إنشاؤها على خلفية الأحداث في بيلاروس لكن ليس في أراضيها، تعمل حاليا ضد روسيا، الأمر الذي يظهر الهدف الحقيقي للاستراتيجيين الغربيين".



وأعلنت السلطات البيلاروسية أكثر من مرة أن تنسيق مظاهرات الاحتجاج في البلاد يتم من الخارج. واتهم الرئيس لوكاشينكو الدول الغربية بالتدخل في الشؤون الداخلية لبلاده، مشيرا إلى أن أعمال الشغب تديرها الولايات المتحدة.



المصدر- روسيا اليوم