تطورات فيروس نيباه وحقيقة التفشي

الوكيل الاخباري - أشعلت تحذيرات صحيفة “الغارديان” من تحول فيروس نيباه القاتل إلى جائحة قادمة، الساحة الدولية الأيام الماضية، لكن يبدو أن تقريرها أُسيء فهمه.

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ونقلت عشرات الصحف ووسائل الإعلام عن “الغارديان” تحذيراتها من “تفشي فيروس نيباه في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، وأن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا”.

وبتاريخ يوم الأحد 31 يناير 2021 أجرت الصحيفة البريطانية تعديلات على الموضوع المنشور، وأرفقت ذلك بفقرة ختمت بها تقريرها.



وكتبت: “تم تعديل هذه المقالة حول فيروس نيباه حيث ان الحديث كان بشكل عام وأن تفشي المرض في بلد كبير مثل الصين قد يكون كارثيًا لكن لا يوجد حاليا تفشي نيباه في الصين”.

المصدر - ليبانون فايلز



