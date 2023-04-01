تعرف على موعد عيد الفطر فلكيا

الوكيل الإخباري - لأول مرة منذ 6 سنوات، بدأت الدول العربية والإسلامية صيام شهر رمضان في يوم واحد، ومنذ لحظة تحري هلال رمضان والكثيرون يتساءلون عن عدد أيام الشهر الكريم فهل سيكمل ثلاثين يومًا أم سيكون تسع وعشرون يومًا فقط، ومتى سيكون عيد الفطر؟ وكلها أسئلة يبحث كثير من مرتادي المواقع الإلكترونية عن إجابتها بمزيد من الشغف.

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ووفقًا للموقع الرسمي لمركز الفلك الدولي سيحدث الاقتران المركزي لهلال شهر شوال 1444 هـ، يوم الخميس 20 نيسان 2023 عند الساعة 4:12 فجرا، وهو يوم التحري في كافة الدول الإسلامية التي بدأت صوم رمضان 1444 يوم الخميس 23 آذار 2023، وهذا بالنسبة لمن يعتمد الحسابات الفلكية كافٍ لأن يكون اليوم التالي هو بداية الشهر الجديد دون الالتفات إلى إمكانية الرؤية، وعند غروب الشمس سيكون مضى على ولادة الهلال ما يقارب 12 ساعة، ومكوثه في السماء بعد غروبها قرابة 27 دقيقة بالنسبة لإحداثيات العاصمة عمّان، حيث تغرب الشمس عند الساعة 19:09 والقمر 19:36.

وقد تكون إمكانية الرصد بالنسبة لهذه الأرقام ممكنة بالتلسكوبات المتقدمة وبالتقنيات الحديثة على أن يظل الأمر منوطا بحالة الجو أيضا والصفاء في الأفق والرأي الشرعي بالأخذ بهذه التقنية في إثبات دخول شهر شوال.



ووفق موقع الفلك الدولي فإن احتمالية رصد الهلال لشهر شوال وبداية عيد الفطر ستكون على النحو التالي:

قد يكون يوم السبت 22 نيسان 2023 هو موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال، وذلك في الدول الإسلامية التي تشترط الرصد بالعين المجردة، بينما في الدول التي تعتمد الحساب الفلكي دون الالتفات لإمكانية الرؤية سيكون موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال يوم الجمعة 21 نيسان 2023.

ومن المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر وبداية شهر شوال يوم الجمعة 21 نيسان 2023، في دول أمريكا الشمالية حيث أننا متقدمون عليهم في الليل، ومن ثمّ فستكون هناك إمكانية للرؤية الهلال يوم الرصد الخميس 20 نيسان 2023، ويبقى القرار للمجامع الفقهية التي تعتمد الرؤية بالعين المجردة أو التلسكوب.

سيدتي