الثلاثاء 11-01-2022
الوكيل الاخباري

عودة الطلبة للتعليم الوجاهي في إسبانيا وسط تصاعد أوميكرون

توجيه الاتهام إلى سبعيني من نيويورك هدد بقتل ترمب

حوارية بمنتدى الرصيفة حول القضية الفلسطينية ومحاولات التهويد

إربد: ورشة للتوعية بأهمية تلقي مطعوم كورونا

8 قتلى على الأقل بحادث غرق سيارة في النيل

اليمن والسعودية يبحثان آليات تنسيق مواجهة الحوثيين

الرئيس التونسي يطالب القضاء بكشف الحقائق

اصابة مواطن في اطلاق نار في عين الباشا

لجنة الاوبئة : قد نصل الى 10 الاف اصابة يوميا

"كورونا" يضرب كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في الاحتلال الإسرائيلي

الثلاثاء، 11-01-2022 02:14 ص

توجيه الاتهام إلى سبعيني من نيويورك هدد بقتل ترمب

d


الوكيل الاخباري - أوقف جهاز أمني أمريكي في نيويورك الإثنين رجلا يبلغ 72 عاما يُعتقد أنه اتّصل به في وقت سابق وهدد بقتل الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما جاء في لائحة اتهام جنائية.
 
وأعلنت النيابة العامة في بروكلين أن توماس ويلنيكي "هدّد عمدا بقتل، خطف، إلحاق أذى جسدي " بالرئيس الأمريكي السابق.

وجاء في اللائحة الاتهامية أن ويلنيكي قال في إفادة أمام شرطة الكابيتول في تموز 2020 إنه في حال "خسر (ترمب) انتخابات العام 2020 ورفض تسليم السلطة" فعندها "سيستحصل (ويلنيكي) على أسلحة وسيقضي عليه".

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ffffffff

اليمن والسعودية يبحثان آليات تنسيق مواجهة الحوثيين

fffffff

الرئيس التونسي يطالب القضاء بكشف الحقائق

fTe1o

هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب شمال شرق العراق

بوتين-1736x1157

بوتين: دول أجنبية حاولت استغلال الأوضاع الاقتصادية في كازاخستان

elaosboa85260

الاتحاد الأوروبي يرفع العراق من قائمة الدول عالية المخاطر

7061091-524748799

السعودية: استمرار تصاريح العمرة ما لم يصدر امر بتعليقها

أخبار متعلقة
120221175817712499940

العراق : تعرض قاعدة جوية للتحالف الدولي لهجوم بطيران مسير

12202118172734143667395

العراق: مقتل عنصريين أمنيين وإصابة أربعة آخرين بجروح