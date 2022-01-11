توجيه الاتهام إلى سبعيني من نيويورك هدد بقتل ترمب

الوكيل الاخباري - أوقف جهاز أمني أمريكي في نيويورك الإثنين رجلا يبلغ 72 عاما يُعتقد أنه اتّصل به في وقت سابق وهدد بقتل الرئيس السابق دونالد ترمب، وفق ما جاء في لائحة اتهام جنائية.



وأعلنت النيابة العامة في بروكلين أن توماس ويلنيكي "هدّد عمدا بقتل، خطف، إلحاق أذى جسدي " بالرئيس الأمريكي السابق.



وجاء في اللائحة الاتهامية أن ويلنيكي قال في إفادة أمام شرطة الكابيتول في تموز 2020 إنه في حال "خسر (ترمب) انتخابات العام 2020 ورفض تسليم السلطة" فعندها "سيستحصل (ويلنيكي) على أسلحة وسيقضي عليه".

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