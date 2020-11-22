الأحد 22-11-2020
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الأحد، 22-11-2020 03:25 م

نتيجة "تماس كهربائي"

حريق في وزارة الصحة الكويتية يتلف ملفات هامة

كويت
العلم الكويتي


الوكيل الإخباري - شب حريق، صباح اليوم الأحد، في غرفة الملفات "الأرشفة" بإدارة المشتريات في وزارة الصحة الكويتية ، نتيجة "تماس كهربائي"، وفق وسائل إعلامية كويتية .

وأشارت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن الحريق اندلع في غرفة ملفات الأرشفة بإدارة المشتريات، وأتى على جميع الملفات التي تحمل قضايا مهمة لوزارة الصحة.

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كما نشرت مصادر كويتية صورا من مكان الحريق، وسط ترقب لبيان رسمي يكشف عن تفاصيل الحريق، والتلف المادي الذي طال المستندات والوزارة.


وأعرب عدد من النشطاء الكويتيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من هذا الحدث، مطالبين الجهات المختصة بالتحقيق بأسبابه، في إشارة من البعض إلى "احتمال أن يكون الحريق متعمدا"، بعد الحديث عن تلف مستندات مهمة بالوزارة.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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