روسيا تلوح بفرض عقوبات على منصة يوتيوب الأميركية

الوكيل الإخباري -لوحت موسكو، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على منصة يوتيوب الأميركية بعد حذفها حسابات قناة روسيا اليوم الحكومية باللغة الألمانية دون إمكانية استعادتها.

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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بسيكوف خلال مؤتمر صحفي "حذف حسابات قناة روسيا اليوم باللغة الألمانية يظهر فيها دلائل على انتهاك القوانين الروسية، وإذا خلصت هيئتنا المعنية إلى أن هذا يمثل انتهاكا لقوانيننا، فلا يمكننا استبعاد إمكانية اتخاذ إجراءات لإجبار هذه المنصة على الامتثال لقوانيننا".



وكانت الحكومة الألمانية، أكدت أن قرار حذف القناتين الروسيتين يرجع إلى منصة "يوتيوب" ولا علاقة للسلطات الألمانية به.

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