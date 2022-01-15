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السبت، 15-01-2022 01:18 م

روسيا.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب بعد الابلاغ عن وجود قنبلة على متنها

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الوكيل الإخباري-هبطت طائرة ركاب روسية قادمة من مدينة سان بطرسبورغ بشكل طارئ في مطار مدينة سامارا بسبب إبلاغ بوجود قنبلة على متنها.

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وحطت الطائرة من طراز "بوينغ-737" التابعة لشركة Smartavia في مطار سامارا قبل ساعات قليلة، وفقا لموقع المطار الرسمي.


وأكدت إدارة المطار لوكالة "إنترفاكس" أنها اتخذت سلسلة إجراءات بهدف ضمان الأمن خلال عملية هبوط الطائرة.


وسبق أن نقلت الوكالة عن مصدر مطلع تأكيده أن شخصا مجهولا أبلغ السلطات بوجود قنبلة على متن الطائرة من طراز "بوينغ-737" التي أقلعت من بطرسبورغ متوجهة إلى سامارا.


وأشار المصدر إلى وصول عناصر للأجهزة الطارئة وخبراء متفجرات إلى المطار في انتظار هبوط الطائرة الطارئ.

 

روسيا اليوم

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