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الأحد، 06-11-2022 09:23 ص

صحيفة أمريكية: واشنطن أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران

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الوكيل الاخباري- قالت صحيفة Washington Post، إن الولايات المتحدة أرسلت طائرات حربية باتجاه إيران بعد ورود أنباء مؤخرا عن استعداد إيران لشن هجوم على السعودية.

ولم تحدد الصحيفة، متى بالضبط أرسلت الولايات المتحدة هذه الطائرات.

وأضافت: "عندما حذرت تقارير استخباراتية مؤخرا من هجمات صاروخية باليستية وطائرات بدون طيار إيرانية وشيكة على أهداف في المملكة، أطلقت القيادة المركزية الأمريكية طائرات مقاتلة متمركزة في منطقة الخليج العربي تجاه إيران، كجزء من حالة التأهب القصوى العامة للقوات الأمريكية والسعودية".

ووفقا للصحيفة، يعتبر إرسال هذه الطائرات بمثابة الدليل على قوة وأهمية الشراكة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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في يوم الثلاثاء الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن السعودية تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة حول "هجوم وشيك" من جانب إيران على أهداف داخل أراضيها.

من جانبها أكدت الخارجية الإيرانية، أن الدول الغربية تتعمد تأجيج الأجواء ضد إيران، بالزعم أن طهران تستعد لضرب السعودية.

 

 

 




 

 


 

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