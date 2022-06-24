الجمعة 24-06-2022
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الجمعة، 24-06-2022 06:56 م

عون: مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب

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الوكيل الاخباري - جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تأكيد موقف لبنان من القضية الفلسطينية والمتمثل بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعاصمتها القدس، وتكريس حق العودة إلى ارض فلسطين للاجئين الفلسطينيين،معتبرا أن مقاومة الاحتلال من قبل الشعب الفلسطيني ليست بإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عون اليوم مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، حيث شدد على أهمية المحافظة على القدس .

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