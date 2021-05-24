الإثنين 24-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

الملك يعزي بالنعيمات.. وترفيعه إلى رتبة عميد

وزارة الصحة: 1.25 مليون متلقي للجرعة الأولى من لقاح كورونا

عباس : مستعدون لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني

استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه جنوب قطاع غزة

العثور على جثامين 4 شهداء داخل نفق في قطاع غزة

القوات المسلحة الأردنية تنعى العقيد الركن طارق النعيمات

القسام للاحتلال: إن عدتم عدنا وإن زدتم زدنا وأيادينا على الزناد

قرار جديد من الجامعة الاردنية

أمين عام السياحة يتفقد أماكن سياحية وأثرية في عراق الأمير

الإثنين، 24-05-2021 04:21 م

فرنسا والمانيا تدعوان إلى دعم إبرام معاهدة دولية لمنع الجوائح

1-1163137


الوكيل الإخباري- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، دول العالم إلى دعم فكرة إبرام معاهدة دولية بشأن منع الجوائح.

اضافة اعلان

وعبر الرئيس الفرنسي عن قناعته بضرورة تمكين منظمة الصحة العالمية من زيارة البلدان سريعا في حالة تفشي الأمراض التي يحتمل تحولها إلى جوائح، مع ضمان وصول ممثلي المنظمة إلى البيانات اللازمة.


كما دعا ماكرون وميركل، في رسالتين منفصلتين مسجلتين مسبقا من أجل الاجتماع الوزاري السنوي لمنظمة الصحة العالمية، إلى تحسين تمويل هذه المنظمة ودعم فكرة معاهدة دولية لمنع الجوائح.


وخلال قمة زعماء دول "مجموعة العشرين" في نوفمبر الماضي، طرح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل فكرة تلك المعاهدة التي تضمن إتاحة اللقاحات والأدوية والفحوصات على نحو شامل وعادل.


وفي شهر فبراير الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن على القوى العالمية إبرام معاهدة عالمية لمنع الأوبئة لضمان الشفافية المناسبة للأوضاع الصحية في مناطق نشوء أمراض خطيرة، على غرار مدينة ووهان في الصين حيث بدأ انتشار فيروس كورونا المستجد أواخر عام 2019.


وأضاف جونسون حينها: "أعتقد أن ما يحتاج العالم إليه هو اتفاق عام على كيفية تتبعنا للبيانات المحيطة بالأوبئة الحيوانية المنشأ. أعتقد أن إحدى الأفكار الجذابة التي رأيناها في الأشهر القليلة الماضية هي اقتراح معاهدة عالمية بشأن الجوائح".


وفي شهر مارس، أبدى قادة 23 دولة ومنظمة الصحة العالمية تأييدهم لمشروع إبرام معاهدة دولية لمساعدة دول العالم في مكافحة حالات الطوارئ الصحية المستقبلية، مثل جائحة كورونا الراهنة.


المصدر- روسيا اليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
84f4b07d-c14b-40b2-a6c1-7b34dcbfdfe8_16x9_1200x676 (1)

موسكو تثني على قرار طهران بتمديد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

60aba3ca4c59b714b45f04fc

سويسرا والصحة العالمية تنشئان بنكا لتبادل الفيروسات الجديدة

image (1)

اعصار مدمر يقترب من الهند

7AE11B01-497A-47EB-A95D-C35620593616

قرارات عاجلة من الملك سلمان

وزارة-القوى-العاملة

سلطنة عمان: لم نتوقف عن السعي الجاد لتوفير فرص عمل للمواطنين

20170618_2_24298920_23265868_0

قطر : ندعم السودان في ملفي سد النهضة والخلاف الحدودي مع إثيوبيا