فيتنام.. انهيار أرضي شديد يودي بحياة 22 شخصا

الوكيل الاخباري - ذكرت وسائل إعلام حكومية في فيتنام أن انهياراً أرضياً في وسط فيتنام حدث يوم أمس الأحد، دفن ما لا يقل عن 22 من أفراد الجيش الفيتنامي، بعد أسبوع واحد فقط من انهيار أرضي آخر، أسفر عن وفاة 13 شخصا مع استمرار هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفيتنامية الرسمية أن الانهيار الأرضي الأخير الذي حدث يوم امس الاحد أدّى إلى انهيار الصخور والتربة على معسكر للجيش عند سفح جبل بعد أسبوع من الأمطار المتواصلة في مقاطعة كوانغ تري.





وتمكّن 8 أشخاص من الفرار، بينما يعتقد أن 22 آخرين محاصرون تحت الأنقاض، كما تم انتشال 3 جثث، بينما حفر نحو 100 من رجال الإنقاذ في الوحل بحثا عن مفقودين.

وانتشل رجال الإنقاذ، يوم الخميس، 13 جثة من بينهم 11 من ضباط الجيش إثر انهيار أرضي في توا تين هوى بمقاطعة كوانغ تري المجاورة، حيث كان فريق الانقاذ في طريقه إلى التعامل مع انهيار أرضي آخر أفادت التقارير أنه قد دفن 16 عاملاً في موقع بناء مصنع لتوليد الطاقة الكهرومائية، ولا يزال يتعذر الوصول إليه.



وتسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في وسط فيتنام منذ الأسبوع الماضي، ويقول خبراء أرصاد جوية إن المزيد من الأمطار في الطريق.

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