قبرص تختار رئيسا جديدا بسباق يشهد تنافسا محموما

الوكيل الإخباري- يدلي القبارصة، اليوم الأحد، بأصواتهم في انتخابات تشهد تنافسا محموما بين ثلاثة مرشحين بارزين، مع انصراف اهتمام الناخبين عن الانقسام المزمن للجزيرة وتركيزهم على مكافحة الفساد والملف الاقتصادي.

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ويتنافس 14 مرشحا أبرزهم وزير الخارجية السابق نيكوس كريستودولدز، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وزعيم حزب التجمع الديمقراطي اليميني أفيروف نيوفيتو والدبلوماسي أندرياس مافرويانيس المدعوم من حزب أكيل اليساري.



ويتوقع ظهور النتيجة خلال ساعتين من إغلاق اللجان مساء اليوم.



وتشير استطلاعات الرأي إلى عدم حصول أي من المرشحين البارزين على أغلبية مطلقة، ما يقود إلى إجراء جولة إعادة في 12 شباط الحالي.

بترا