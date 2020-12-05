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السبت، 05-12-2020 12:38 ص

قرار أممي يطالب العدوان الاسرائيلي بانهاء احتلال الجولان

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الوكيل الاخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، والذى يطالب العدوان الاسرائيلي بإنهاء الاحتلال للجولان والانسحاب لحدود الرابع من حزيران عام 1967.

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وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك السفير محمد إدريس " ان مشروع القرار المصري جاء في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة".


ويؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم فى المنطقة، مطالباً الاحتلال الاسرائيلي باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من حزيران لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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