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الأربعاء، 05-01-2022 03:19 م

كازاخستان.. إعلان حالة الطوارئ في العاصمة إثر احتجاجات

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الوكيل الإخباري-فرضت كازاخستان، الأربعاء، حالة الطوارئ في العاصمة نور سلطان، إثر انتشار احتجاجات ضد زيادة أسعار الغاز المسال في البلاد.

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وقالت الرئاسة الكازاخية في بيان، إن الرئيس قاسم جومرد توقاييف، وقع على مرسوم فرض حالة الطوارئ في العاصمة.


وأضافت أن حالة الطوارئ ستستمر أسبوعين في الفترة بين 5 و19 يناير/ كانون الثاني الجاري، بهدف حفظ الأمن العام بالبلاد.


وأشارت إلى فرض حظر تجوال يوميًا في العاصمة بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا.


وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الحكومة الكازاخية استقالتها على خليفة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

 

الأناضول

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