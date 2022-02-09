الأربعاء 09-02-2022
الوكيل الاخباري

كندا تنصح مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

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الأربعاء، 09-02-2022 09:40 م

كندا تنصح مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

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  الوكيل الاخباري - نصحت الحكومة الفيدرالية الكندية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.

وقالت الخارجية الكندية في رسالة إلكترونية وجهتها اليوم الأربعاء إلى الكنديين في أوكرانيا "إذا كنت في أوكرانيا فيجب عليك المغادرة طالما أن وسائل السفر متاحة"، مضيفة "قد تصبح قدرة سفارتنا في أوكرانيا على تقديم الخدمات القنصلية محدودة للغاية ويجب ألا تعتمد على حكومة كندا لمساعدتك على مغادرة البلاد".

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