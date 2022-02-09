كندا تنصح مواطنيها بمغادرة أوكرانيا في أقرب وقت

الوكيل الاخباري - نصحت الحكومة الفيدرالية الكندية مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن.



وقالت الخارجية الكندية في رسالة إلكترونية وجهتها اليوم الأربعاء إلى الكنديين في أوكرانيا "إذا كنت في أوكرانيا فيجب عليك المغادرة طالما أن وسائل السفر متاحة"، مضيفة "قد تصبح قدرة سفارتنا في أوكرانيا على تقديم الخدمات القنصلية محدودة للغاية ويجب ألا تعتمد على حكومة كندا لمساعدتك على مغادرة البلاد".

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