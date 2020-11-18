الأربعاء 18-11-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الأربعاء 18/11/2020

وفيات الأربعاء 18/11/2020

الصحة : إجراء جديد بعد إيعاز حكومي بسبب تفشي كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفـــة اليوم

بريطانيا: 598 وفاة و 20051 إصابة جديدة بكورونا

تعليق الدوام في مديرية تربية لواء الكورة

تسجيل إصابات بكورونا في وزارة التخطيط

الوزير معن القطامين يكشف عن أمر دفاع جديد

الأشغال: تعليق الدوام في مركز الوزارة




الأربعاء، 18-11-2020 08:58 ص

نازحون سوريون يروون ظروف الحياة في مخيمات تشرف عليها جماعات متطرفة

5fb4b4494c59b7295c02c864


الوكيل الاخباري- قال نازحون سوريون كانوا يقيمون في مخيمات للاجئين تشرف عليها جماعات متطرفة في محافظة حمص، إن ظروف الحياة لم تكن إنسانية وكانوا يعاملون مثل العبيد.

اضافة اعلان

وتحدث نازحون بعد مغادرتهم المخيم، للصحفيين عن معاناتهم في المخيم، قائلين: "تحت سلطة المسلحين، كنا نعيش في وضع العبيد، الذين لا حقوق لهم. يمكن للمسلحين أن يأخذوا النساء، ويمكن أن يقتلوا رجلا، كل ذلك وقع.

 

 

حتى أننا نسينا ما هي الخضروات الطازجة، كنا نعيش على الخبز والماء، ولم تتح لنا الفرصة لغسل أطفالنا".


وقد تم تخصيص مراكز لاستقبال النازحين، الذين كانوا في هذه المخيمات، كما تم تخصيص مراكز لاستقبال النساء اللواتي لديهن أطفال، حيث لأول مرة منذ فترة طويلة، تتاح لهم الفرصة للخضوع لفحوصات طبية والحصول على أماكن في المؤسسات التعليمية المحلية.

 

المصدر: روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
im-251100

مسلحون يحتجزون رهائن فى مدينة نيويورك الأمريكية - صور وفيديو

دو

الأمم المتحدة.. تخصيص 100 مليون دولار لمحاربة الجوع في العالم

5fb3d4ea42360425af6c09d8

اتفاق جديد في مجال الطيران بين بريطانيا والولايات المتحدة

3366

الناتو : نحذر من الانسحاب السريع من أفغانستان

alsabaah-53960

افتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية اليوم

cac3f761-2aac-4f03-b628-04aeeb5da4dc

انطلاق مناورات سيف العرب في مصر بمشاركة الإمارات والبحرين والأردن