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الثلاثاء، 08-06-2021 12:52 ص

وزارة الزراعة العراقية تكشف أسباب ظهور إنفلونزا الطيور في البصرة

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة الزراعة العراقية الأسباب المباشرة لظهور مرض إنفلونزا الطيور في محافظة البصرة.

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وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "انتقال مرض إنفلونزا الطيور إلى البصرة يعود إلى الطيور المهاجرة التي تأتي من دول العالم إلى العراق، بالإضافة إلى المواد المهربة التي تدخل بشكل غير قانوني كريش الدجاج أو الدجاج الحي المصاب وكذلك الدجاج البياض التركي".


وأضاف أن "أكثر المواد المهربة دخلت إلى محافظة البصرة وهذا يعد سببا لتسجيل إصابات بوباء إنفلونزا الطيور في عدد من مواقع المحافظة".

 

المصدر - روسيا اليوم 

 




 

 


 

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