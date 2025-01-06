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ترودو يعلن استقالته من رئاسة الحكومة الكندية والحزب الحاكم

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو
جاستن ترودو
الإثنين، 06-01-2025 08:37 م

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، استقالته من رئاسة الحكومة والحزب الحاكم.

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وأنهى ترودو فعليا فترة ولايته التي استمرت قرابة عشر سنوات.

 
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