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            كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                وزير الدفاع الكولومبي المعيّن حديثًا بيدرو سانشيز
            
                

                    وزير الدفاع الكولومبي المعيّن حديثًا بيدرو سانشيز
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        الإثنين، 17-03-2025
    
    
        11:39 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  حذّر وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تقليص التعاون العسكري مع بلده لفشلها في الحد من تهريب المخدرات، قائلًا إن القرار من شأنه أن يؤدي إلى إدخال مزيد من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.اضافة اعلان


وتدرس واشنطن حاليًا ما إذا كانت ستسحب تصنيف كولومبيا بصفتها شريكًا في الحرب ضد المخدرات، وهي الخطوة التي قد تحد من المساعدات العسكرية الأميركية التي تقدر بمئات ملايين الدولارات وتشكل ضربة قوية لسمعة كولومبيا.

وفي مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال وزير الدفاع الكولومبي المعين حديثًا إن إلغاء التصنيف يعني "ببساطة أننا سنفقد القدرة على احتواء التهديد".

وأضاف أن "عدم القدرة على احتوائه سيتعارض مع مصالح الولايات المتحدة لأن المزيد من الكوكايين سيصل، ولن تكون الولايات المتحدة أقوى أو أكثر ازدهارًا أو أمانًا".

وأكد سانشيز أن "تصدع العلاقات والتعاون بين دولنا يشكل فرصة للاتجار بالمخدرات".

وأطلقت كولومبيا حملة دبلوماسية لتجنب تقليص التعاون قبل المراجعة الأميركية المقررة للتصنيف في سبتمبر/أيلول المقبل.

لكن العديد من المسؤولين متشائمون بشأن إمكان تجنب إلغاء التصنيف، الأمر الذي يعرض للخطر ما يقرب من نصف مليار دولار من التمويل الأميركي السنوي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            كولومبيا تحذّر الولايات المتحدة من تداعيات تقليص الدعم العسكري
                        
                    

                



        





    

        



























 

    

    

        
    


    

        

 





 


 





    





            





    


    
    

        

            

                
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