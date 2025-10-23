الدولية للهجرة: وفاة 40 شخصًا غرقًا قبالة سواحل تونس

10:52 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/751138 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الخميس، عن وفاة 40 شخصًا غرقًا نتيجة حادث غرق سفينة صيد قبالة سواحل مدينة المهدية التونسية. اضافة اعلان





وقالت المنظمة في بيان، إن بلاغًا من سفينة صيد قريبة أدى إلى إنقاذ 30 شخصًا، من بينهم مهاجرون من الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا، مشيرة إلى أن من بين الوفيات، تسع نساء و19 رجلا و12 طفلا دون سن الخامسة.



وقالت المنظمة، إن البحر الأبيض المتوسط يعد من "أخطر طريق للهجرة في العالم"، حيث سُجلت نحو ألف وفاة واختفاء هذا العام، من بينها 30 طفلا فقدوا حياتهم قبالة سواحل تونس وحدها.

