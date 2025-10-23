الدولية للهجرة: وفاة 40 شخصًا غرقًا قبالة سواحل تونس

وقالت المنظمة في بيان، إن بلاغًا من سفينة صيد قريبة أدى إلى إنقاذ 30 شخصًا، من بينهم مهاجرون من الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا، مشيرة إلى أن من بين الوفيات، تسع نساء و19 رجلا و12 طفلا دون سن الخامسة.
وقالت المنظمة، إن البحر الأبيض المتوسط يعد من "أخطر طريق للهجرة في العالم"، حيث سُجلت نحو ألف وفاة واختفاء هذا العام، من بينها 30 طفلا فقدوا حياتهم قبالة سواحل تونس وحدها.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد
-
المندوب الصيني في الأمم المتحدة: غزة وطن الشعب الفلسطيني وليست ورقة مساومة
-
مصر .. عطل مفاجئ يضرب آلاف الهواتف المحمولة ومسؤول يكشف السبب
-
الأمم المتحدة: اتفاق غزة أمل هش يتطلب البناء عليه لتجنب العودة للصراع
-
نتنياهو يجمّد مشاريع "السيادة على الضفة" عقب غضب أمريكي
-
فانس: سياسة ترامب هي عدم ضم إسرائيل للضفة الغربية
-
الاحتلال يشن سلسلة غارات جوية استهدفت شرق لبنان
-
الرئيس اللبناني: نعلق آمالا على عمل لجنة الرقابة الدولية ومنع الاعتداءات الإسرائيلية