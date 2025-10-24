البرغوثي يتسبب بعاصفة نارية في حكومة الكيان

وحسب "معاريف"، توترت الأجواء في اجتماع الكابينت الإسرائيلي، عندما قُرئ خلاله على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منشور لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على منصة "إكس" كتبه بشأن تصريحات ترامب حول البرغوثي: "إسرائيل دولة ذات سيادة مستقلة — وبرغوثي قاتل نازي حقير، لن يتم الإفراج عنه ولن يقود غزة"، وفق وصفه.
وتوجه رئيس الوزراء إلى بن غفير: "هذا المنشور لك؟"، ليرد بن غفير: "يمكنني أن أرسل إليك منشوراتي مباشرة".
وإثر ذلك، قال وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر لبن غفير: "أنا لا أفهم على الإطلاق لماذا تنقض على الموضوع هكذا، ترامب لا يعرف من هو البرغوثي أصلًا. لقد رموا له الاسم فقط".
في حين رد بن غفير: "إذا، من المهم أن يشرحوا له من هو، ومن المهم أن يعرف الأمريكيون أن لدينا خطوطًا حمراء. تفكيك حماس وعدم الإفراج عن البرغوثي".
كما سُجلت خلافات حادة في مجلس الوزراء حول إجراءات الاقتراب من "الخط الأصفر" في غزة. فقد أُثيرت في نقاش مجلس الوزراء مسألة إجراءات الرد على سكان غزة الذين يقتربون من الخط الأصفر.
وقال نائب رئيس الأركان، اللواء تامير يادعي، في النقاش إنه يجب التمييز بين البالغين والأطفال: "إذا اقترب البالغون — نُطلق عليهم النار، وإذا كانوا أطفالًا — يتم اعتقالهم". وقوبل هذا التصريح برد فعل من الوزير المتطرف بن غفير الذي دعا إلى تشديد السياسة أكثر: "يجب إطلاق النار على الأطفال أيضًا.
كفى رحمة للحصول على ما كان يحدث حتى 6 أكتوبر"، على حد قوله.
ودعا الوزير آفي ديختر إلى الابتعاد عن التعميمات والحرص على التمييز: "يجب التفرقة بين الأطفال والإرهابيين. ليس بالضرورة أن نقفز مباشرة ونقول إنه يجب إطلاق النار على كل من يقترب من السياج"، حسبما زعم.
وعاد بن غفير ليؤكد أن رأيه هو ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة: "بالتأكيد يجب إطلاق النار، لأن الأمر مثل شاؤول الذي رحم الأغنام في البداية، ثم الحمير، ثم الأطفال، ثم النساء، ثم الإرهابيين... من يقترب — يجب أن يعرف أنه يعرض نفسه للخطر!"
جدير بالذكر أن دونالد ترامب كان قد تحدث في مقابلة مع صحيفة "التايم" البريطانية عن الذي يعتقد أنه مؤهل ليقود الفلسطينيين حاليًا، فقال: "ليس لديهم زعيم الآن، على الأقل ليس لديهم زعيم ظاهر، وربما لا يريدون واحدًا محددًا، لأن كل هؤلاء القادة قد أُطلق عليهم الرصاص وقُتلوا. ليست هذه بالوظيفة المرغوبة على الإطلاق".
ورَدًا على سؤال حول القيادي الفتحاوي مروان البرغوثي المعتقل في السجون الإسرائيلية، قال ترامب: "لقد وُجّهت لي هذه المسألة حرفيًا قبل 15 دقيقة من اتصالك بي. كانت تلك هي المسألة.. كان هناك سؤال وجه لي اليوم بالضبط (حول مروان البرغوثي). لذا سأقوم باتخاذ قرار بشأنه".
روسيا اليوم
