الجمعة 2025-10-24 01:24 ص
 

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي شي جين بينغ في 30 أكتوبر

الجمعة، 24-10-2025 12:15 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ في 30 أكتوبر الجاري في كوريا الجنوبية.

وقالت ليفيت في إحاطة صحفية: "سيشارك الرئيس ترامب في اجتماع ثنائي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح الخميس".

وأضافت المتحدثة أن هذا الاجتماع مع الزعيم الصيني سيختتم جولة ترامب الآسيوية، التي تشمل زيارات إلى ماليزيا واليابان وكوريا الجنوبية، حيث سيحضر الرئيس الأمريكي قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).


ويوم الاثنين الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن علاقته بنظيره الصيني شي جين بينغ "جيدة جدا"، رغم وجود بعض التوترات بين البلدين.


وقال ترامب: "سألتقي بالرئيس شي، وعلاقتنا جيدة جدًّا"، لكنه أقر في الوقت نفسه بأن هناك "بعض التوتر"، معتبرا أن الصين تحاول "استغلال" الولايات المتحدة. ومع ذلك، أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.


RT

 
 
ا

ا

ل

