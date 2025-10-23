الخميس 2025-10-23 11:37 ص
 

توضيح من وزارة العدل حول بدائل عقوبة الحبس

تعبيرية
تعبيرية
 
الخميس، 23-10-2025 09:54 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ 276 عقوبة مجتمعية بديلة عن الحبس خلال شهر أيلول.

اضافة اعلان


وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شارع الجيش

أخبار محلية أمانة عمّان تباشر أعمال توسعة شارع الجيش في منطقة المحطة

الدوريات الخارجية

أخبار محلية حادث سير بين 4 مركبات على طريق إربد - عمان

الصحة العالمية

فلسطين الصحة العالمية تُجلي 41 مريضا من غزة

ا

فن ومشاهير "أسد".. محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد (فيديو)

أزمة سير - أرشيفية

أخبار محلية السير : إغلاق جسر الثامن الليلة

افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

أخبار الشركات افتتاح محطة وقود جديدة تابعة لشركة المناصير للزيوت والمحروقات باسم محطة المدينة الرياضية

للل

منوعات جسم غامض يحطم زجاج طائرة على علو شاهق في امريكا (صور)

غزة

فلسطين الأونروا: أكثر من 61 مليون طن من الأنقاض تغطي قطاع غزة



 
 





الأكثر مشاهدة