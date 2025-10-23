توضيح من وزارة العدل حول بدائل عقوبة الحبس

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية حكومية تهدف إلى إصلاح نظام العدالة ومنح المحكومين، خاصة مرتكبي الجرائم لأول مرة، فرصة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع دون انقطاع عن مصادر رزقهم.
-
