الخميس 2025-10-23 11:31 م
 

روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد

الخميس، 23-10-2025 10:17 م
الوكيل الإخباري- أعلن حاكم منطقة تشيليابينسك، أليكسي تيكسلر، اليوم الخميس، مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان 12 آخرين إثر انفجار وقع داخل أحد المصانع وسط روسيا، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث في موقع الحادث وسط ظروف معقدة بسبب الأضرار الواسعة.اضافة اعلان


وقال تيكسلر خلال مؤتمر صحفي:" الانفجار تسبب في اندلاع حريق ضخم تمت السيطرة عليه لاحقًا، بينما لا تزال أسباب الحادث قيد التحقيق، إن السلطات المحلية فتحت تحقيقًا جنائيًا لتحديد ملابساته والمسؤولين عنه".
 
 
