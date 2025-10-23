المندوب الصيني في الأمم المتحدة: غزة وطن الشعب الفلسطيني وليست ورقة مساومة

وأشار جونغ في كلمته أمام مجلس الأمن إلى أن أي ترتيبات حكم مستقبلية يجب أن تحترم إرادة الشعب الفلسطيني وتضمن حل الدولتين، داعيًا المجتمع الدولي إلى بناء توافق أكبر واتخاذ نهج أكثر فاعلية لضمان أن يصبح اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أساسًا لسلام شامل ودائم.
وقال إن محكمة العدل الدولية أكدت التزام إسرائيل بفتح حدودها والتعاون مع وكالة الأونروا والوكالات الإنسانية الأخرى، وضمان دخول الإمدادات على نطاق واسع.
من جانبه، أدان المندوب الباكستاني ما وصفه بـ «مقتل أكثر من 68 ألف فلسطيني بريء»، مشددًا على أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى واستعادة التدفقات الإنسانية خطوات مرحب بها.
وشجب استمرار الهجمات الإسرائيلية وقيودها على المساعدات، ورفض «الموافقة المبدئية للكنيست الإسرائيلي على مسودات القوانين لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة» بوصفها انتهاكات فاضحة للقانون الدولي.
ودعا إلى محاسبة مرتكبي «الجرائم الفظيعة المرتكبة في غزة»، ووضع حد للاستيطان والضم غير القانونيين، وحماية الحرم القدسي الشريف، وضمان عمل وكالة الأونروا دون عوائق.
