لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل

الوكيل الإخباري- دان لبنان الاعتداء الذي نفذه الجيش الإسرائيلي على قوات (اليونيفيل) بإلقاء قنابل من مسيّرات في اتجاههم، قرب بلدة مروحين في الجنوب اللبناني.

