لبنان يدين الاعتداء الإسرائيلي على اليونيفيل

وأشار بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم، إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون أجرى اتصالاً هاتفياً بقائد القوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ديوداتو ابانيارا، مطمئنا على سلامة العسكريين الدوليين الذين تعرضوا مع آلياتهم للاعتداء الإسرائيلي أثناء قيامهم بواجبهم قرب بلدة مروحين في الجنوب في إزالة حواجز طرقية تعيق الوصول إلى مواقع (اليونيفيل) على الحدود.
