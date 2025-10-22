الأربعاء 2025-10-22 11:34 م
 

نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ
نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ
 
الأربعاء، 22-10-2025 09:54 م
الوكيل الإخباري-   أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أجري في الولايات المتحدة أن نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون بأن البلاد تسير باتجاه خاطئ، معبرين عن خيبة الأمل من سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.اضافة اعلان


وحسب نتائج "استطلاع القيم الأمريكية" السنوي، الذي أجراه معهد أبحاث الدين العام (PRRI)، فإن 65% من الأمريكيين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة الفدرالية وحالة الاقتصاد.

واعتبر 60% من الأمريكيين سياسات الحكومة تجاه الدول الأخرى خاطئة، و57% السياسات في مجال الهجرة.
ومن بين المواطنين الأمريكيين المؤيدين للجمهوريين بلغت نسبة من اعتبروا سياسات الإدارة خاطئة 29% في ما يخص أداء الحكومة والاقتصاد، و22% في العلاقات مع الدول الأخرى و18% في ما يتعلق بالمهاجرين.

أما مؤيدي الحزب الديمقراطي، فإن الأغلبية الساحقة منهم أعربت عن عدم الرضا تجاه سياسات الإدارة الحالية، بما فيها 92% في مجال أداء الحكومة و91% في مجال الاقتصاد و90% في مجال العلاقات مع الدول الأخرى و89% في مجال الهجرة.

وشمل الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 8 سبتمبر، آراء 5543 أمريكيا. وبلغت نسبة الخطأ 1.79%.

وتبدو نتائج استطلاع PRRI متقاربة مع نتائج استطلاعات أخرى، حيث أظهر استطلاع AP-NORC أن 69% من الأمريكيين يعتقدون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ، و67% حسب استطلاع مؤسسة "غالوب".

وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن تلك النتائج تعتبر إشارة مهمة قبل عام تقريبا من انتخابات الكونغرس الجزئية المقررة في عام 2026، حيث قد يفقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.

روسيا اليوم 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

انطلاق منتدى إشبيلية الدولي لمعالجة أزمة الديون

عربي ودولي انطلاق منتدى إشبيلية الدولي لمعالجة أزمة الديون

ل

أخبار محلية البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية

ب

أخبار محلية إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة

حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين

أخبار محلية حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين

الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي

أخبار محلية الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي

ا

شؤون برلمانية كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية تفتح ملفات التعليم وتطالب بإصلاحات جذرية

الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا

أخبار محلية الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا



 
 





الأكثر مشاهدة