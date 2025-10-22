نحو ثلثي الأمريكيين يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ

وحسب نتائج "استطلاع القيم الأمريكية" السنوي، الذي أجراه معهد أبحاث الدين العام (PRRI)، فإن 65% من الأمريكيين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء الحكومة الفدرالية وحالة الاقتصاد.
واعتبر 60% من الأمريكيين سياسات الحكومة تجاه الدول الأخرى خاطئة، و57% السياسات في مجال الهجرة.
ومن بين المواطنين الأمريكيين المؤيدين للجمهوريين بلغت نسبة من اعتبروا سياسات الإدارة خاطئة 29% في ما يخص أداء الحكومة والاقتصاد، و22% في العلاقات مع الدول الأخرى و18% في ما يتعلق بالمهاجرين.
أما مؤيدي الحزب الديمقراطي، فإن الأغلبية الساحقة منهم أعربت عن عدم الرضا تجاه سياسات الإدارة الحالية، بما فيها 92% في مجال أداء الحكومة و91% في مجال الاقتصاد و90% في مجال العلاقات مع الدول الأخرى و89% في مجال الهجرة.
وشمل الاستطلاع الذي جرى خلال الفترة من 15 أغسطس حتى 8 سبتمبر، آراء 5543 أمريكيا. وبلغت نسبة الخطأ 1.79%.
وتبدو نتائج استطلاع PRRI متقاربة مع نتائج استطلاعات أخرى، حيث أظهر استطلاع AP-NORC أن 69% من الأمريكيين يعتقدون بأن البلاد تسير في الاتجاه الخطأ، و67% حسب استطلاع مؤسسة "غالوب".
وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن تلك النتائج تعتبر إشارة مهمة قبل عام تقريبا من انتخابات الكونغرس الجزئية المقررة في عام 2026، حيث قد يفقد الجمهوريون أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.
روسيا اليوم
