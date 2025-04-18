الجمعة 2025-04-18 02:55 ص
 

وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا "إعلان نوايا" على صلة باتفاق بشأن المعادن

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي
 
الجمعة، 18-04-2025 02:43 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت كييف الخميس أن الولايات المتحدة وأوكرانيا وقّعتا "إعلان نوايا" للمضي قدما نحو اتفاق يتيح لواشنطن استخدام موارد طبيعية أوكرانية ومعادن نادرة.اضافة اعلان


وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأميركيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".
 
gnews

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