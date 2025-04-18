وزيرة أوكرانية: واشنطن وكييف وقّعتا "إعلان نوايا" على صلة باتفاق بشأن المعادن

وجاء في منشور للوزيرة يوليا سفيريدنكو، نائبة رئيس الوزراء الأوكراني "يسعدنا الإعلان عن توقيع إعلان نوايا مع شركائنا الأميركيين، يمهّد الطريق نحو اتفاق شراكة اقتصادية وإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا".
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