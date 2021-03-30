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الثلاثاء، 30-03-2021 02:54 م

أرض فارغة تؤرق أهالي جبل الأمير فيصل في الرصيفة

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كلاب ضالة تتواجد في الأرض الفارغة - كما وصلتنا


الوكيل الإخباري - اشتكا المواطن ربيع الربايعة من الكلاب الضالة ، التي تشكّل خطرا على سكان منطقة جبل الأمير فيصل في لواء الرصيفة .

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ولفت الربايعة لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه تم التواصل منذ سنوات مع بلدية الرصيفة ، للوقوف على المشكلة ، التي أضحت تؤرّق الأهالي ، حيث أن الكلاب الضالة تتواجد في باحات المنازل، لكن دون جدوى.

 

وبيّن أن سبب المشكلة يتمثّل في تواجد أرض فارغة ، عدا عن كونها أصبحت "مكبّا للنفايات" ما أثار استياء الأهالي.

 

وناشد الربايعة بلدية الرصيفة بالوقوف على الأمر تحسّبا من كارثة بيئية ، حيث النفايات والكلاب الضالة ، والقوارض .

 

 

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