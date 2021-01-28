أنباء عن ترشح الأسير مروان البرغوثي للرئاسة الفلسطينية

الوكيل الإخباري - تحدثت وسائل إعلام عربية عن نية القيادي وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الأسير مروان البرغوثي، الترشح في الانتخابات الرئاسية الفلسطينية المقبلة، المزمع عقدها في شهر يوليو 2021.



وقال القيادي في حركة "فتح" حاتم عبد القادر إن "البرغوثي سيشكل منافسا قويا لأي مرشح آخر لما يتمتع به من تقدير واحترام وقبول لدى قطاع واسع من أبناء حركة فتح، ومن عموم الشعب الفلسطيني وفصائله المختلفة".

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وكان أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب، أكد أنه سيشرف على إجراء مشاورات مع عضوي اللجنة المركزية للحركة، الأسيرين مروان البرغوثي وكريم يونس، والاستماع إلى رأيهما بشأن الانتخابات المقبلة.



وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأسبوع الماضي نية حركة "فتح" ترشيح الرئيس الفلسطيني محمود عباس للانتخابات الفلسطينية.



وأصدر عباس (85 عاما) مؤخرا مرسوما بإجراء أول انتخابات تشريعية ورئاسية، وانتخابات للمجلس الوطني في عموم الأراضي الفلسطينية منذ عام 2006، بعد التوافق بهذا الشأن بين حركتي "فتح" و"حماس".

المصدر : روسيا اليوم

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