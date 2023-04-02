استشهاد برادعية منفذ عملية الدهس بالضفة الغربية

الوكيل الاخباري - أفادت الهيئة العامة للشؤون المدنية أنها أبلغت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد الشاب محمد رائد نايف برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة بيت أمر.



وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص صوب الشاب برادعية، الذي كان يقود مركبته قرب بلدة بيت أمر، وأصابوه بجروح حرجة وتركوه ينزف ومنعوا مركبات الإسعاف الفلسطيني من الاقتراب من المكان، إلى أن ارتقى شهيدا.



وأشارت المصادر إلى أن الشهيد برادعية من بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

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