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الأربعاء، 14-02-2024 11:34 م

الاحتلال يتخذ إجراءات عاجلة بشأن مروان البرغوثي

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الوكيل الاخباري - ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي اتخذت إجراءات ضد القيادي البارز في حركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، بدعوى أنه يعمل على الدفع نحو تصعيد عمليات مقاومة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب مراسل شؤون الشرطة في القناة 13 الإسرائيلية، فإن إدارة سجون الاحتلال نقلت البرغوثي من سجن "عوفر" إلى سجن آخر حيث يحبس في العزل الانفرادي، وذلك إثر تلقي معلومات بأن البرغوثي يدفع نحو التصعيد بالضفة.

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