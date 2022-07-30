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السبت، 30-07-2022 02:58 م

الاحتلال يصيب فلسطينيين بالاختناق غرب جنين

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الوكيل الاخباري-  أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم السبت، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العرقة غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن عددا من المواطنين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال بغزارة أثناء عملية الاقتحام، وجرى معالجتهم ميدانيا.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين تيسير كمال الواكد، وراقي ابراهيم يحيى، واستولت على كاميرات تسجيل المراقبة.

كما داهمت تلك القوات محطة وقود وسوبر ماركت على شارع عرابة -يعبد، واستولت على كاميرات المراقبة، فيما كثفت من تواجدها العسكري، واقتحام قرى طورة ونزلة زيد والهاشمية جنوب غرب المدينة.

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وفا

 




 

 


 

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